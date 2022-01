PM Modi interact With startups: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एग्रीकल्चर (Agriculture) और हेल्थ (Health) सहित अलग-अलग क्षेत्रों के 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे. इस संवाद कार्यक्रम का एग्रीकल्चर व हेल्थ के अलावा इंटरप्राइज सिस्टम, स्पेस, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण सेक्टर के अलग-अलग स्टार्टअप हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में कहा, “150 से अधिक स्टार्टअप को छह कार्य समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें जड़ों से बढ़ना (Growing from Roots), डीएनए को कुतरना (Nudging the DNA), स्थानीय से वैश्विक तक (From Local to Global), भविष्य की तकनीक, निर्माण में चैंपियन बनाना और सतत विकास शामिल हैं”Also Read - Punjab: नवजोत सिंह सिद्धू बोले, 4-5 दिन में कांग्रेस की लिस्‍ट आएगी, PM मोदी, केजरीवाल पर निशाना

हर समूह बातचीत में अपने सबजेक्ट पर प्रधानमंत्री (PM Modi) के सामने एक प्रशंटेशन पेश करेगा. बातचीत का उद्देश्य यह समझना है कि देश में इनोवेशन चलाकर स्टार्टअप देश की जरूरतों में कैसे योगदान दे सकते हैं. बयान में कहा गया, "आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम, 'सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम' का आयोजन 10 से 16 जनवरी तक डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. यह आयोजन स्टार्टअप इंडिया पहल लॉन्च की छठी वर्षगांठ का प्रतीक है।"

पीएमओ ने दावा किया कि प्रधानमंत्री देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप की क्षमता में जबरदस्त विश्वास रखते हैं. पीएमओ ने कहा, "यह 2016 में फ्लैगशिप पहल स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च में रिफ्लेक्ट हुआ था. सरकार ने स्टार्टअप के विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम माहौल प्रदान करने पर काम किया है. इसका देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है."

इनपुट समाचार एजेंसी भाषा से