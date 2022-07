प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में पार्टी शासित राज्यों में किये गए विकास कार्यों पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पार्टी के सुशासन प्रकोष्ठ के प्रमुख विनय सहस्रबुद्धे भी शामिल हुए.Also Read - अवैध बार के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने भेजा लीगल नोटिस, कांग्रेस ने कहा- जवाब देंगे

सूत्रों ने कहा कि 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने केंद्र प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार-विमर्श किया. पिछले साल दिसंबर में, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ इसी तरह की बैठक की थी. Also Read - RSS ने देश में बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता, कहा- ज़रूरी चीज़ें सस्ती हों

सूत्रों ने बताया कि भाजपा शासित राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और जनकल्याण और विकास कार्यों को और मजबूत करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे. पीएम मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल और अन्य जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और संतृप्ति-स्तर कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया. Also Read - कौन थे Harmohan Singh Yadav, जिनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

