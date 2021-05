नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से छत्‍तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा, पीएम मोदी ने कहा, कोरोना ने आपके काम को पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है. हमें गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलानी है. गांवों को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे समय तक जागरूकता का प्रयास जारी रखना है. Also Read - Covid-19 Home Test Kit: घर बैठे कैसे करें COVISELF का इस्तेमाल, जानें इस Video में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार, राज्यों से मिले सभी सुझावों को आगे बढ़ा रही है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को अगले 15 दिनों की, टीकों की खुराक की सूचना उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में टीकों की आपूर्ति आसान होगी और इससे टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाने में मदद मिलेगी. Also Read - इस राज्‍य में कोरोना लॉकडाउन में आगे और हो सकती है सख्‍ती, वाहन भी जब्‍त किए जान सकेंगे

पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन की बर्बादी रोकना बहुत ज़रूरी है. दूसरी लहर के बीच कोरोना वेरिएंट की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए ज्यादा चिंता जताई जा रही है. हमें अधिक तैयार रहना होगा. अपने ज़िले में युवाओं और बच्चों में होने वाले संक्रमण के आंकड़े इकट्ठा कर उसपर विश्लेषण कीजिए. Also Read - PM मोदी पर भड़कीं सीएम ममता बनर्जी- बोलने की अनुमति नहीं थी तो क्यों बुलाया?

Coronavirus has made your work more demanding and challenging. In the midst of new challenges, we need new strategies & solutions. It becomes important to use local experiences & we need to work together as a country: PM Modi interacts with District officials of 10 states pic.twitter.com/2T5erwCT2U

— ANI (@ANI) May 20, 2021