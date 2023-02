पीएम मोदी का 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल रहे राहत कर्मियों से संवाद, आपने मानवता की महान सेवा की और भारत को गौरवान्वित किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को भूकंप प्रभावित तुर्की (quake-hit Turkiye) में तैनात रहे भारतीय मानव सहायता और आपदा राहत दलों के साथ बातचीत की और उनके काम की सराहना की. भूकंप प्रभावित तुर्की से लौटे कर्मियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ”आपने मानवता की महान सेवा की है और भारत को गौरवान्वित किया है.”

मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने तुर्किए और सीरिया में ‘ऑपरेशन दोस्त’ (Operation Dost in Turkey) में शामिल कर्मियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया और राहत उपायों में उनके प्रयास सराहनीय रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में जब भी कोई संकट आता है तो भारत हमेशा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है. उन्होंने कहा, “हमें दुनिया की सबसे अच्छी राहत और बचाव टीम के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी होगी.”

I salute you all today. When someone helps others, he is selfless. This applies not only to individuals but also to nations. Over the years, India has strengthened its identity both as self-reliant and selfless: PM Narendra Modi https://t.co/pS0a7vERFQ pic.twitter.com/TWLo0gwQae — ANI (@ANI) February 20, 2023

प्रधानमंत्री ने भूकंप प्रभावित तुर्किये में भारतीय राहत दल के काम की सराहना की भूकंप प्रभावित तुर्किये में तैनात थे और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न केवल एक आत्मनिर्भर बल्कि निस्वार्थ देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है.

मोदी ने राहत टीमों से कहा, “हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं और संकट में किसी भी सदस्य की तुरंत मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं.” उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भर देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है जो निस्वार्थ भी है और दूसरे देशों की मदद भी करता है.