PM Modi Interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को कहा कि जिन तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने करीब एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया, उन्हें केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे के लिए लाया था और अब देशहित में वापस ले लिया गया है. ANI से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, ‘मैंने यह पहले भी कहा है कि किसानों के लाभ के लिए कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन अब देश के हित में वापस ले लिए गए हैं. मुझे नहीं लगता कि इसे अब और समझाया जाना चाहिए. भविष्य की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ये कदम आवश्यक थे.Also Read - UP, पंजाब समेत पांचों राज्यों में BJP की लहर, हम भारी बहुमत से जीतेंगे: ANI से पीएम मोदी

ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं वह हूं जो किसानों का दिल जीतने की यात्रा पर है. मैं सीमांत जोत वाले किसानों के दर्द को समझता हूं. मैंने हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश की है.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने देश भर के किसानों का दिल जीता है और उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया है.’ Also Read - PM Modi ANI Interview | Live Updates: 'BJP के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं'- PM मोदी का खास इंटरव्यू

I have come to win the hearts of farmers, & did so. I understand the pain of small farmers. I had said that farm laws were implemented for the benefit of farmers but were taken back in national interest: PM Narendra Modi to ANI pic.twitter.com/XCcO9p8aFY

