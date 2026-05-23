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व्हाइट हाउस से PM मोदी को आया बुलावा, अमेरिकी मंत्री संग मुलाकात के बाद चर्चा तेज, जानें क्या हुई बात

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात में भारत-अमेरिका संबंधों, सुरक्षा, व्यापार मुद्दों पर चर्चा हुई. साथ ही पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण मिला है.

Published date india.com Published: May 23, 2026 6:16 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
व्हाइट हाउस से PM मोदी को आया बुलावा, अमेरिकी मंत्री संग मुलाकात के बाद चर्चा तेज, जानें क्या हुई बात
इस निमंत्रण को भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार (23 मई, 2026) को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो संग नई दिल्ली में बैठक की. इस दौरान, दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, सुरक्षा और कई क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई. बैठक को सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने भविष्य में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया. खास बात यह रही कि जब मीटिंग खत्म होने वाली थी तो मार्को रुबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं
दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई और इससे भारत-अमेरिका को क्या फायदा होगा?

व्हाइट हाउस आने का मिला न्योता

भारत में अमेरिका के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है. यह बयान उस मुलाकात के तुरंत बाद सामने आया, जो रुबियो के भारत दौरे के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि भारत की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है. इस निमंत्रण को भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है.

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जानें किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान, मार्को रुबियो ने पश्चिम एशिया समेत कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका का नजरिया साझा किया. वहीं पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है. पीएम मोदी ने वैश्विक शांति के लिए संवाद को सबसे जरूरी बताया. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर भी विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे. बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री का स्वागत करके उन्हें खुशी हुई. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक हितों के लिए आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे.

भारत-अमेरिका रिश्तों को मिलेगा नया बूस्ट

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के सहयोग को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई. उन्होंने भारत को अमेरिका का अहम साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश मिलकर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पीएम मोदी को व्हाइट हाउस का निमंत्रण मिलना आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दे सकता है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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