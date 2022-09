SCO Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में अपने समकक्ष पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की उम्मीद है.Also Read - यूक्रेन की आश्चर्यजनक कार्रर्वाई, रूसी सेना को पीछे धकेला, कई इलाकों पर फिर से कब्जे का दावा

विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम मोदी एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ स्टेट्स की 22 वीं बैठक में भाग लेने के लिए समरकंद का दौरा करेंगे. उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पीएम मोदी समरकंद में होंगे.

विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी करके कहा है."उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राज्य प्रमुखों की परिषद की 22 वीं बैठक में भाग लेने के लिए 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे. , "

Tashkent | PM will be in Samarkand on 15-16 September. The Summit itself would involve the meeting of the leaders in diff formats, ending with a ceremonial lunch hosted by Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, accompanied by a cultural program: Indian Ambassador to Uzbekistan https://t.co/7l3GKNZIP3 pic.twitter.com/pgfVuLcbLo

