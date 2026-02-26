Hindi India Hindi

Pm Modi Israel Visit Benjamin Netanyahu Wears Indian Attire Watch Video

जब 'मोदी' स्टाइल में नजर आए इजराइल के प्रधानमंत्री, कुछ ऐसा था भारत के PM का रिएक्शन

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान कूटनीति का एक बेहद दिलचस्प चेहरा सामने आया. जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारतीय पोशाक पहनकर सामने आए, तो हर कोई दंग रह गया.

PM Modi In Israel: इजराइल की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को एक बड़ा सरप्राइज मिला. जेरूसलम में दोनों नेताओं के लिए आयोजित डिनर से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पारंपरिक भारतीय पहनावे में नजर आए. यह पल न केवल कूटनीतिक लिहाज से बड़ा था, बल्कि इसने दोनों नेताओं के बीच की गहरी व्यक्तिगत दोस्ती को भी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया.

बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके के लिए खास तौर पर पत्थर के रंग की ‘नेहरू जैकेट’ को चुना, जिसे आजकल ‘मोदी जैकेट’ के नाम से भी जाना जाता है. इस फिटेड जैकेट के साथ उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता-स्टाइल शर्ट पहना था. नीचे गहरे नीले रंग की फॉर्मल पैंट और काले जूतों के साथ उनका यह लुक बिल्कुल भारतीय रंग में रंगा नजर आया.

बेंजामिन नेतन्याहू ने शेयर किया वीडियो

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया के साथ तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने लिखा, “हमारे साझा रात्रिभोज से पहले, मैंने पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को आश्चर्यचकित कर दिया.”

इजराइल की संसद में ऐतिहासिक संबोधन

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट के विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित किया. वे इजराइली संसद में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने. नेसेट पहुंचने पर स्पीकर ने उनका भव्य स्वागत किया.

इस मौके पर इजराइल के सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने एकजुट होकर भारत के साथ मजबूत रिश्तों का समर्थन किया. पीएम मोदी को नेसेट के स्पीकर पदक से भी सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित किया.

भारत के रंग में रंगा इजराइल

इस ऐतिहासिक दौरे के सम्मान में, इजराइल की संसद भवन की इमारत को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया था. अपने 32 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं.

उन्होंने प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीक, नवाचार और रक्षा संबंधों तक की चर्चा की. पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया और कहा कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया.

गाजा शांति पहल

प्रधानमंत्री ने गाजा शांति पहल का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि यह क्षेत्र में न्यायसंगत और स्थायी शांति का रास्ता है. उन्होंने भारत-इजराइल मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी. 9 साल के अंतराल में पीएम मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है. 2017 में जब वे पहली बार इजराइल गए थे, तब दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था