PM Modi ने जम्मू में इस एक्ट्रेस की मूवी का किया जिक्र, बोले- 'मैंने कल ही टीवी पर देखा...'

PM Modi Jammu Kashmir Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. जम्मू से प्रधानमंत्री ने देशभर में 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया. इस दौरान पीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिल्म ‘आर्टिकल 370’ का जिक्र किया.

पीएम मोदी ने कहा, ‘आज हम एक नया जम्मू-कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं. प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार अनुच्छेद-370 की थी, इस दीवार को भाजपा सरकार ने हटा दिया है. अब जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है. मैंने सुना है, इसी हफ्ते 370 को लेकर कोई फिल्म आने वाली है. पूरे देश में आपकी जय जयकार होने वाली है. अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलेगी.’

#WATCH | Jammu: Prime Minister Narendra Modi says, “I have heard that a film on Article 370 is going to be released this week… It is a good thing as it will help people in getting correct information.” pic.twitter.com/FBe8yOFnPJ

— ANI (@ANI) February 20, 2024