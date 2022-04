PM Modi In Jammu Kashmir Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंचायती राज दिवस के विशेष अवसर पर जम्मू-कश्मीर जाएंगे और वहां वे कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को विकास योजनाओं का तोहफा देंगे. पीएम मोदी की रैली आज पल्ली गांव में होगी. जानकारी के अनुसार, पल्ली से 12 किलोमीटर दूर स्थित बिश्नाह के गांव प्रताप सिंह पुरा ललियाना में रविवार तड़के 4.25 बजे के करीब जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी. इस धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. संदिग्ध विस्फोट की आवाज इतनी अधिक थी कि आसपास रहने वाले लोगों के घरों के शीशे चटख गए.Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर में एनकाउंटर अपडेट: सुरक्षाबालों ने जैश के 4 आतंकियों को घेरा, 2 को मार गिराया, ऑपरेशन रोका

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह धमाका खेतों के बीचोबीच हुआ है. इस विस्फोट के उपरांत जमीन में गहरा गड्ढा बन गया है. पूरे क्षेत्रों को सील कर दिया गया है. फिलहाल यह संदिग्ध विस्फोट कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी. घटना के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपने बयान में बताया है क‍ि जम्मू के बिश्नाह के ललियान गांव में खुली कृषि भूमि में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध विस्फोट की जानकारी दी है.

आज प्रधानमंत्री पल्ली गांव में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर देश की सभी पंचायतों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे. ऐसे में रैली स्थल और आसपास के स्थलों में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है.

Jammu | “Suspected blast” reported by villagers in open agricultural land in Lalian village, Bishnah

Suspecting it to be a lightning strike or a meteorite; Investigation is underway, say police. pic.twitter.com/6PFaD8hHN0

