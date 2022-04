PM Modi Joe Biden Virtual Meet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) सोमवार को वर्चुअल माध्यम से एक-दूसरे से रूबरू हुए. बैठक में यूक्रेन का मुद्दा (Ukraine Crisis) छाया रहा है. इसके अलावा दक्षिण एशिया का विकास और द्विपक्षीय सहयोग चर्चा भी अहम मुद्दा रहे. बाइडेन से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है और शांति का मार्ग अपनाने के लिए दोनों देशों से अपील कर चुका है. पीएम मोदी ने कहा कि मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फ़ोन पर बातचीत की है. मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी दिया. हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है.Also Read - मई में होगा Davos शिखर सम्मेलन, करीब 300 प्रतिनिधि होंगे शामिल; भारत से 100 लोग होंगे शामिल

#WATCH | PM says, "I spoke with Presidents of Ukraine & Russia over phone several times; appealed to them for peace & suggested Pres Putin for direct talks with Ukrainian Pres. Killing of innocent citizens in Bucha very concerning, we condemned & also demanded an impartial probe" pic.twitter.com/tPsvQg4DCc

पीएम ने कहा कि हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी. हमने इसकी निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है. हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उम्‍मीद करते हैं कि बातचीत से समस्‍या का हल निकलेगा. हमने अपनी ओर से दवाएं व अन्‍य सामग्री भी यूक्रेन को भेजी है.

We have sent medicines and other relief material to Ukraine and other neighbouring nations. On the demand of Ukraine, we are sending another consignment of medicines soon: PM Narendra Modi in virtual interaction with US President Joe Biden pic.twitter.com/W43ODjhPX4

