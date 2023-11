Hindi India Hindi

Pm Modi Lands In Dubai To Attend World Climate Action Summit Says Deeply Moved By The Warm Welcome From The Indian Community Video

COP-28 Summit: विश्व जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे PM मोदी, प्रवासी भारतीयों ने किया शानदार स्वागत | VIDEO

World Climate Action Summit: विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) दुबई पहुंच गए हैं. दुबई पहुंचने के बाद PM मोदी ने ट्वीट किया, ‘सीओपी-28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंच गया हूं. शिखर सम्मेलन की कार्यवाही को लेकर उत्सुक हूं, जिसका उद्देश्य एक बेहतर ग्रह बनाना है.’ PM मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है.

Landed in Dubai to take part in the COP-28 Summit. Looking forward to the proceedings of the Summit, which are aimed at creating a better planet. pic.twitter.com/jnHVDwtSeZ — Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2023

PM मोदी ने कहा, ‘अपने सभ्यतागत लोकाचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने हमेशा जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है, यहां तक कि हम सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं.’ प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने दुबई के एक होटल में उनके स्वागत में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की. PM मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने सांस्कृतिक नृत्य भी किया.

Deeply moved by the warm welcome from the Indian community in Dubai. Their support and enthusiasm is a testament to our vibrant culture and strong bonds. pic.twitter.com/xQC64gcvDJ — Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2023

PM मोदी ने एक और ट्वीट कर कहा, ‘दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं. उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है.’

Leaving for Dubai, where I will take part in the COP-28 Summit. This forum will witness important deliberations to strengthen the efforts to overcome climate change and further sustainable development. I will also be interacting with various world leaders on the sidelines of the… — Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2023

उधर, दिल्ली से रवाना होने से पहले PM मोदी ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का आह्वान किया. PM मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. PM मोदी ने कहा, ‘अपने सभ्यतागत लोकाचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने हमेशा जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है, यहां तक कि हम सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं.’

उन्होंने दिल्ली से रवाना होने से पहले अपने बयान में कहा, ‘G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर थी. नई दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल हैं. मैं इन मुद्दों पर आम सहमति को सीओपी28 में आगे बढ़ाये जाने की उम्मीद करता हूं.’ PM मोदी जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र के ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ के दौरान शुक्रवार को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसे सीओपी28 (COP28) के नाम से जाना जाता है. शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ PM मोदी के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है. इन नेताओं में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं.

(इनपुट: भाषा)