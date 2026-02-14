Hindi India Hindi

Pm Modi Lands On Assam Highway In C 130j Aircraft Historic Moment For North East India

अचानक हाइवे पर उतरा PM मोदी का भारी भरकम विमान, लैडिंग करते ही बना नया कीर्तिमान; देखें Video

PM Modi Assam Visit: पीएम मोदी ने असम के मोरान में बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) C-130J विमान से लैडिंग किया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

PM Modi lands on Assam highway

PM Modi Assam Visit: पीएम मोदी ने असम के मोरान में बने नार्थ ईस्ट के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर C-130J विमान से लैडिंग किया. प्रधानमंत्री आज असम के एकदिवसीय दौरे पर है. राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी का विमान चाबुआ एयरफील्ड से उड़ान भरकर नेशनल हाईवे-37 के मोरान बाईपास पर बने एयरस्ट्रिप पर उतरे. इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे.

100 करोड़ रुपये की लागत से बना एयरस्ट्रिप

यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है. 4.2 किलोमीटर लंबा यह मजबूत एयरस्ट्रिप सामान्य समय में सड़क के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह रनवे का काम करेगा. इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों के लिए डिजाइन किया गया है. यह सुविधा 40 टन तक के फाइटर जेट और 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट विमान संभाल सकती है. आपात स्थिति में यह डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर काम करेगी. इससे रक्षा, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी.

किस तरह से साबित होगा मददगार?

पीएम मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि यह सुविधा आपातकालीन हालात में बेहद उपयोगी साबित होगी. प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या किसी अन्य संकट की स्थिति में राहत और बचाव दलों को तेजी से तैनात करने में मदद मिलेगी. इस तरह की सुविधा देश में पहली बार 2021 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू की गई थी. अब असम में इसकी शुरुआत से पूर्वोत्तर क्षेत्र की रणनीतिक ताकत और बढ़ेगी. यह सुविधा नागरिक और सैन्य, दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है.

फाइटर जेट्स का रोमांचक एयर शो

मोरान में लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने करीब 40 मिनट का एयर शो देखा. इस एयर शो में तेजस, सुखोई और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया. आसमान में गूंजती गर्जना और शानदार करतबों ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया. यह एयर शो न सिर्फ रक्षा क्षमता का प्रदर्शन था, बल्कि देश की बढ़ती सैन्य ताकत का संदेश भी था.

‼️PM Modi became world's first Head of state to do risky emergency landing on the road in a planned manner. This was a message to our adversaries that we are prepared for any eventuality. pic.twitter.com/YXuz0EsETo — Arun Pudur (@arunpudur) February 14, 2026

विकास परियोजनाओं की सौगात

असम दौरे के दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वे ब्रह्मपुत्र नदी पर बने लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का उद्घाटन करेंगे, जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय घटेगा. इसके अलावा, बोंगोरा में आईआईएम गुवाहाटी के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया जाएगा. शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी. इन बसों से प्रदूषण कम होगा और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी. दौरे के अंत में पीएम मोदी गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे.

