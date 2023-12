'महिला वैज्ञानिकों पर गर्व...', साल के आखिरी मन की बात में बोले PM मोदी, साथ बैठ सुन रहे जेपी नड्डा- CM योगी

Last Mann Ki Baat 2023: साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं. पीएम मोदी के मन की बात का यह 108वां एपिसोड होगा. यह साल 2023 का आखिरी मन की बात कार्यक्रम है, जो हर बार की तरह सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ.

पीएम मोदी मन की बात के खास एपिसोड में फिट इंडिया, सुपरफूड्स और अन्य चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना. वहीं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम तो मीनाक्षी लेखी दिल्ली में मोदी के कार्यक्रम को सुन रहे हैं.

#WATCH | BJP National President JP Nadda along with Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath listens to PM Modi’s Mann Ki Baat program in Lucknow. pic.twitter.com/Rj2eyNJw69

— ANI (@ANI) December 31, 2023