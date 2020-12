PM Narendra Modi launches Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) SEHAT scheme for the residents of Jammu & Kashmir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को आयुष्‍मान भारत प्रधान मंत्री जन आयोग्‍य योजना की शुरुआत जम्‍मू-कश्‍मीर के लोगों के लिए शुरुआत की है. Also Read - कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों ने एक आतंकी मारा, जम्मू में दो गिरफ्तार, गोला-बारूद बरामद

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) का शुभारंभ किया. इस दौरान पीएम ने इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों से भी बात की.

पीएम मोदी ने कहा- आज मुझे जम्मू कश्मीर के दो लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना के बारे में अनुभव जानने का मौका मिला. जिनके लिए हम कार्य करते हैं, उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं, वो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं.

PM Narendra Modi launches Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) SEHAT scheme for the residents of Jammu & Kashmir, via video conferencing pic.twitter.com/gX46uTaUDl — ANI (@ANI) December 26, 2020

पीएम ने कहा, आज का दिन जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है. आज जम्मू-कश्मीर के सभी लोगो को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है.

पीएम के संबोधन से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस प्रोग्राम से असम के गुवाहाटी से गृह मंत्री अमित शाह जुड़े, वहीं, जम्मू कश्मीर से उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए.

पीएम ने संबोधित करते हुए कहा, सेहत स्कीम- अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम है. और जम्मू-कश्मीर को अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख, मुझे भी बहुत खुशी हो रही.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था. अटल जी इनसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर हम सबको आगे के काम के लिए दिशा-निर्देश देते रहे हैं. आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है.