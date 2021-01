PM Narendra Modi, IIM-Sambalpur News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शनिवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेंशिंग के जरिए ओडिशा (Odisha) के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM-Sambalpur के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है. Also Read - PM मोदी ने कहा- मुझे विश्‍वास है कि सभी का अपने घर का सपना जरूर होगा पूरा, पढ़ें 21 बिदुओं में अहम बातें

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 2014 तक भारत में 13 IIM थे. आज 20 आईआईएम हैं. इतना बड़ा टैलेंट पूल ‘आत्मनिर्भर ’अभियान को मजबूत करने में मदद कर सकता है. Also Read - Year Ender: साल 2020 में BJP का बढ़ा नया जनाधार लेकिन किसानों के आंदोलन ने बढ़ाई चुनौतियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को करीब 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी. इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए.

Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone for the permanent campus of IIM-Sambalpur, Odisha, via video conferencing pic.twitter.com/zAf2MVDy7y

