PM मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घर में 'रामज्योति प्रज्वलित' की

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या की पावन धरती यानि रामलला की जन्म भूमि पर आज प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है. न केवल देशवासी बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत प्रसन्न हुए. अयोध्‍या में भव्‍य राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्‍ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने दिल्‍ली के लोक कल्‍याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर दीप जलाकर दिवाली मनाई.

Prime Minister Narendra Modi shares pictures of him lighting ‘Ram Jyoti’ at this residence in Delhi to mark the ‘Pran Pratishtha’ of Ram Lalla in Ayodhya pic.twitter.com/I8q9fbKyO7

— ANI (@ANI) January 22, 2024