PM Modi On CoronaVirus 3rd Wave: पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा की और जानकारी ली. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. पीएम मोदी की ये बैठक आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. इस बैठक में पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना के हालात पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि-लोग बिना फेस मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. अभी तीसरी लहर की आशंका है और लोगों की लापरवाही इस तरह एक बार फिर भारी पड़ सकती है.Also Read - केंद्र ने कोविड से लड़ने के लिए 6 महीने का क्षमता निर्माण लक्ष्य तय किया, राज्यों को दिए जाएंगे 8,000 करोड़ रुपये

#WATCH | “It’s a matter of concern, that people are travelling without face masks at hill stations & market places,” says Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/O8TG3vypeY

