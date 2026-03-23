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Pm Modi Lok Sabha Speeck On War Says Preparation Like Covid Is Necessary Big Statement On Lpg Supply

'कोविड जैसी तैयारी जरूरी', युद्ध के बीच लोकसभा में PM मोदी की चेतावनी, LPG से लेकर भारतीयों की वापसी तक... जानें हर बड़ी बात

PM Modi in Lok Sabha: लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध को लेकर लोकसभा में चेतावनी दी. इस दौरान उन्होंने भारतीयों की सुरक्षित वापसी, LPG सप्लाई, और कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया.

PM Modi Lok Sabha Speech Amid LPG Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को लोकसभा में ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को लेकर देश को सतर्क रहने का संदेश दिया. अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा हालात लंबे समय तक बने रह सकते हैं और भारत को उसी तरह तैयार रहना होगा, जैसे उसने कोरोना महामारी के दौरान मजबूती से हालात का सामना किया था.

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सरकार लगातार विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. खासकर ईरान से अब तक करीब 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, जिनमें 700 से ज्यादा मेडिकल छात्र शामिल हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भारत के दूतावास प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद दे रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

बड़ी बातें

भारतीयों की सुरक्षित वापसी

सरकार ने तेजी से ऑपरेशन चलाकर ईरान से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया. मिशन लगातार जारी है और अन्य नागरिकों की भी मदद की जा रही है.

LPG सप्लाई पर सरकार का फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% LPG आयात करता है. ऐसे में सरकार घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दे रही है और उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो.

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा अलर्ट

देश के सभी सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

कूटनीतिक प्रयास जारी

PM मोदी ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया के कई देशों के नेताओं से बात की है और भारत लगातार शांति की दिशा में प्रयास कर रहा है. उनका कहना है कि संवाद और कूटनीति ही इस संकट का समाधान है.

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व्यापार और समुद्री रास्तों पर चिंता

उन्होंने साफ कहा कि व्यावसायिक जहाजों पर हमले और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में बाधा अस्वीकार्य है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे अहम रास्तों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार के लिए अहम है.

ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट पर हमलों का विरोध

भारत ने ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया है.