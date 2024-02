'SPG मना कर रही थी लेकिन...', संसद कैंटीन में PM मोदी ने सांसदों को सुनाया Pakistan में नवाज शरीफ के घर जानें का किस्सा

Sansad Canteen: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने शुक्रवार को संसद कैंटीन में कुछ सांसदों के साथ लंच किया. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री समेत सभी 8 सांसदों ने वेज थाली खाई. प्रधानमंत्री मोदी ने संसद कैंटीन (Sansad Canteen) में आठ सांसदों के साथ लंच किया. सभी सांसद अलग-अलग राजनीतिक दलों से थे. प्रधानमंत्री के साथ जिन आठ सांसदों ने लंच किया उनमें एल मुरूगन (BJP), हिना गावित (BJP), कोन्याक (BJP),रितेश पांडे (BSP), एन प्रेमचंद्रन (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी) , सस्मित पात्रा (BJD), राम मोहन नायडू (TDP) और लद्दाख के BJP सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल शामिल थे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अदल अंदाज में सांसदों को बुलाया था. रिपोर्ट के मुताबिक सभी सांसदों के पास PMO की तरफ से कॉल की गई थी. किसी भी सांसद को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर उन्होंने बुलाया क्यों है? जब सभी सांसद प्रधानमंत्री मोदी के पास गए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘चलिए आपलोगों को आज मैं एक सजा देता हूं.’ इसके बाद वह सभी सांसदों के साथ संसद की कैंटीन गए और साथ में लंच किया.

#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi had lunch with MPs at Parliament Canteen today. pic.twitter.com/GhcfaynYJt

— ANI (@ANI) February 9, 2024