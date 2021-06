PM Modi Man Ki Baat Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू होंगे. पीएम मोदी के मन की बात का ये कार्यक्रम हर महीने प्रसारित किया जाता है, इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देश के कुछ चुनिंदा लोगों से बात करते हैं और उनसे उनके प्रदेश में चल रहे विकास कार्य और उनकी कोई खास बात उनसे जानने की कोशिश करते हैं. ज्यादातर इस कार्यक्रम में आम ग्रामीण या कोई ऐसा शख्स शामिल होता है जिसने अपने बूते कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले. Also Read - Novavax Vaccine: कोरोना को इस तरह से बेदम कर देगा ये नया वैक्सीन, जानिए किन खूबियों से है लैस, कैसे करेगा काम

आज के इस मन की बात कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एएमए, अहमदाबाद में जेन गार्डन और काइज़ेन अकादमी का उद्घाटन करेंगे. पीएम ने एक ट्वीट में कहा, “यह भारत और जापान के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक और उदाहरण है.” Also Read - दिल्ली का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेक्सीनेटेड लोगों को मिल रहा स्पेशल डिस्काउंट, देखें तस्वीरें

PM Narendra Modi to address the nation through his monthly radio programme ‘Mann Ki Baat’ at 11 am today pic.twitter.com/jz1KOMor9I

— ANI (@ANI) June 27, 2021