प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज 'मन की बात' कार्यक्रम के 89वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय भारत का होगा. आज की मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यूनिकॉर्नों की बढ़ती संख्या से लेकर योग दिवस की तैयारियों तक की चर्चा की, साथ ही अपनी जापान यात्रा के अनुभवों को भी साझा किया. इसके अलावा पीएम मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र किया. यहां पढ़ें उनके संबोधन की बड़ी बातें.

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत अच्छी खबर के साथ की, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो, हम सभी को प्रेरणा देती है. भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है. आप लोग क्रिकेट के मैदान पर Team India के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुन कर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में century लगाई है और वो बहुत विशेष है. उन्होंने बताया कि श में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार पहुंच गई है. पिछले कुछ ही दिनों में 14 नए यूनिकॉर्न बने हैं. भारत का स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्टअप नई उड़ान भरेगा. आने वाला समय भारत का होगा. ये यूनिकॉर्न कई दिशाओं में काम कर रहे हैं. यूनिकॉर्न के मामले में कई देश भारत से पीछे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि "इसका मतलब यह हुआ कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भी हमारे Start-Ups, wealth और value, create करते रहे हैं. उन्होंन कहा कि भारतीय यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अमेरिका, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है. पीएम के अनुसार Analysts का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी. एक अच्छी बात ये भी है, कि, हमारे Unicorns diversifying हैं. ये e-commerce, Fin-Tech, Ed-Tech, Bio-Tech जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्प्रिट को दर्शा रही है. आज, भारत का Start-Up ecosystem सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे-छोटे शहरों और कस्बों से भी entrepreneurs सामने आ रहे हैं. इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास innovative idea है, वो, wealth create कर सकता है.

पीएम मोदी ने बताया कि कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी दिलचस्प और आकर्षक चीज़ मिली, जिसमें देशवासियों की क्रिएटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है. उन्होंने बताया कि एक उपहार है, जिसे तमिलनाडु के Thanjavur के एक सेल्फ हेल्फ ग्रुप ने मुझे भेजा है. इस गिफ्ट में भारतीयता की सुगंध है और मातृ-शक्ति के आशीर्वाद – मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है.

