PM Modi Mann Ki Baat LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे 'मन की बात' करेंगे. यह पीएम मोदी की मन की बात का 91वां एपिसोड होगा. इससे पहले उन्होंने रेडियो कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव साझा करने की अपील की थी. पीएम मोदी ने कहा था कि लोग 'माई जीओवी' या 'नमो एप' पर अपने विचारों को साझा कर सकते है. इसके अलावा, 1800-11-7800 नंबर पर भी डायल कर सकते हैं. आप 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त LINK का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं.

किन विषयों पर कर सकते हैं बात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर और उनके संघर्ष से जुड़े किस्से साझा कर सकते हैं. इसके अलावा देश में फैलते मंकीपॉक्स वायरस खौफ को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं. साथ ही कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने गए खिलाड़ियों की हौसलाअफसाई भी कर सकके हैं.

आपको बता दें, पीएम मोदी ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इस कार्यक्रम के जरिए पीएम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं. आमतौर पर ये कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है. मन की बात का पहला एपिसोड साल 2014 के अक्टूबर महीने में प्रसारित हुआ था और आज इसका 91वां एपिसोड है.