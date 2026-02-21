  • Hindi
बड़ा ट्रैफिक अलर्ट! इस वजह से बंद रहेंगे गाजियाबाद से मेरठ जाने वाले कई रास्ते, घर से निकलने से पहले जान लें प्लान

Ghaziabad- Meerut route Traffic Diversion: प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ में रैपिड मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. सुरक्षा कारणों से रविवार के दिन मोदीनगर-मेरठ रोड पर सुबह 6 बजे से ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा. आइये जानते हैं कि दिल्ली-मेरठ रास्ते पर किन-किन जगहों पर डायवर्जन लगाया गया है...

मेरठ में PM मोदी की रैली से पहले ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लें नए रूट

UP Traffic Police diversion list: मेरठ में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. यदि आप रविवार को मेरठ रोड या दिल्ली-मेरठ मार्ग पर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से..

राजचौपला से मोहिउद्दीनपुर तक ‘नो-एंट्री’

रविवार सुबह 6 बजे से ही मोदीनगर के राजचौपला से लेकर मेरठ के मोहिउद्दीनपुर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक रहेगी. डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार, सुरक्षा कारणों से इस पूरे स्ट्रेच को आम जनता के लिए बंद रखा गया है.

गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली बसें भी होंगी डायवर्ट

गाजियाबाद की ओर से मेरठ की तरफ जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहन और रोडवेज बसें मुख्य मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. इन वाहनों को दुहाई से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) की ओर डायवर्ट किया जाएगा, ताकि शहर के भीतर भीड़ न बढ़े.

कुंडली-पलवल एक्सप्रेसवे के यात्रियों के लिए निर्देश

कुंडली-पलवल (KGP) की ओर से आने वाले वाहनों को दुहाई इंटरचेंज पर उतरने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे वाहनों को आगे बढ़कर डासना इंटरचेंज से उतरना होगा और वहीं से अपने गंतव्य के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करना होगा.

निजी और भारी वाहनों के लिए भोजपुर-हापुड़ मार्ग

राजचौपला (मोदीनगर) से मेरठ की ओर जाने वाले भारी वाहनों और निजी कारों पर भी पाबंदी रहेगी. इन वाहनों को भोजपुर–हापुड़ मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा. यात्री इस मार्ग का उपयोग कर सुरक्षित रूप से मेरठ पहुंच सकते हैं.

गंगनहर पटरी मार्ग पर भी रहेगा पहरा

मुरादनगर और मोदीनगर-निवाड़ी मार्ग से होते हुए जो वाहन गंगनहर पटरी के रास्ते मेरठ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता बंद रहेगा. खासकर भारी गाड़ियों और बसों का इस मार्ग पर संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. वहीं, जो लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके वाहनों को इस मार्ग पर विशेष अनुमति दी गई है. वे राजचौपला और गंगनहर पटरी मार्ग का उपयोग कर कार्यक्रम स्थल तक जा सकेंगे. हालांकि, इसके लिए उनके पास वैध पास या पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा.

निवाड़ी और भोजपुर रूट पर भी सख्ती

भोजपुर और निवाड़ी की ओर से राजचौपला की तरफ आने वाले भारी वाहनों और बसों के संचालन को पूरी तरह बंद रखा गया है. स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल लिंक रोड्स का ही उपयोग करें.

कब तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन?

यह ट्रैफिक प्लान रविवार सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति और काफिले के प्रस्थान तक जारी रहेगा. पुलिस ने अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए लोग वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और धैर्य बनाए रखें.

