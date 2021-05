PM Modi Meeting On CoronaVirus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण को लेकर नौ राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना की लहर को किस तरह से रोका जाए, इसकी चर्चा होगी. यह बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की जाएगी. इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से 20 मई को शेष 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. Also Read - CoronaVirus In India 18 May 2021: देश में पहली बार एक दिन में 4,329 कोरोना मरीजों की मौत, आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

PMO की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज जिन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ पीएम बैठक करेंगे, उनमें कर्नाटक (Karnataka), बिहार (Bihar), असम (Assam), चंडीगढ़ (Chandigarh), तमिलनाडु (Tamil Nadu), उत्तराखंड (Uttarakhand), मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh), गोवा (Goa), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और दिल्ली (Delhi) के जिला अधिकारी शामिल होंगे.

बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और आज मौत के आंकड़े सर्वाधिक मिले हैं. इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस क्रम में उन्होंने सोमवार को डॉक्‍टरों के एक समूह से बातचीत की थी. यह चर्चा भी कल वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी. इसमें प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से सुझाव मांगे थे और साथ ही इस महामारी से मिली सीख के बारे में जाना था.