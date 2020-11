PM Modi Meeting On Covid-19 Situations: देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन (Harsh Vardhan) के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot), पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee), महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बधेल (Bhupesh Baghel) और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने हिस्सा लिया. Also Read - PM Modi Meetings With CMs: पीएम से बोले केजरीवाल- दिल्ली में कोरोना से हालात खराब, केंद्र के अस्पतालों में रिजर्व हो 1000 आईसीयू बेड

डिजिटल माध्यम से हुई इस बैठक की शुरुआत अमित शाह के संबोधन से हुई. अमित शाह ने कहा कि यूरोप-अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा. अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने को कहा.

वहीं, मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए. केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त ICU बेड्स की मांग की है. इसके साथ-साथ दिल्ली सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है.

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि 10 नवंबर को शहर में कोविड-19 के सवार्धिक 8600 नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें से सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray informed PM Narendra Modi that he is in constant touch with Adar Poonawalla of Serum Institute and that the state has formed a task force to ensure timely distribution of vaccine and executing the vaccination programme: Maharashtra CMO#COVID19 https://t.co/AlUpTBvzGr pic.twitter.com/F49HJa02XQ

