PM Modi Meetings With CMs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश कोविड की तीसरी लहर के चपेट में है. राज्य में 10 नवंबर से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने इसके साथ ही केंद्र सरकार से केंद्र के हॉस्पिटलों में 1000 आईसीयू बेड उपलब्ध कराने की भी मांग की. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए मौसम और प्रदूषण को बड़े फैक्टर के रूप में ज़िम्मेदार बताया. उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम और नीति बनाने की मांग की. Also Read - PM मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से चक्रवात 'Nivar' से निपटने में हर संभव मदद का दिया भरोसा

इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश भघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल. बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और कैबिनेट सचिव व स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहे. Also Read - India Covid-19 Updates: देश में बीते 24 घंटों में 38 हजार नए केस और 480 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 91 हजार पार

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर टास्क फोर्स गठित है. उनकी सरकार लगातार आदार पूनावाला के संपर्क में हैं. कोविड वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की राज्य सरकार तैयारी कर रही है. Also Read - कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग PM मोदी की बैठक, अमित शाह भी मौजूद

Delhi CM Arvind Kejriwal informed PM Modi that Delhi saw a peak of 8600 #COVID19 cases on 10 November in the third peak. Since then cases & positivity rate are steadily decreasing. The high severity of third wave is due to many factors including pollution: Chief Minister’s Office https://t.co/AlUpTBvzGr

