प्रधानमंत्री मोदी ने किया ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ वार्ता की और व्यापार व निवेश समेत विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. ओमान के सुल्तान शुक्रवार को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जो खाड़ी देश के शीर्ष नेता के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वार्ता से पहले ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ओमान के महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया जिससे द्विपक्षीय वार्ता का मंच तैयार हुआ.’’

उन्होंने कहा, ‘‘एजेंडे में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेना और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का रास्ता तैयार करना शामिल है.’’ सुल्तान बिन तारिक का सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया गया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, “Last month, Oman qualified for the T-20 Cricket World Cup to be held in 2024. I congratulate you on this.” pic.twitter.com/E8pt2PdtNU

विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में ओमान के सुल्तान की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा था, ‘‘महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा भारत और ओमान सल्तनत के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.’’

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, “… Today we are adopting a new India-Oman joint vision, a partnership for future. In this joint vision, concrete action points have been agreed upon in ten different areas. I am confident that the joint vision will give a new and… pic.twitter.com/3gsaDIrg7G

