राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिले PM मोदी, बच्चों ने प्रधानमंत्री से पूछे दिलचस्प सवाल

PM Rashtriya Bal Puraskar 2024: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (23 जनवरी) को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. असाधारण बहादुरी, कलात्मक कौशल, नवीन सोच और निस्वार्थ सेवा के लिए इस बार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 बच्चों (9 लड़कों और 10 लड़कियों) को ये पुरस्कार दिया गया है.

पीएम मोदी ने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर बातचीत के साथ ही पुरस्कार विजेताओं को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए. बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने बच्चों से अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने को कहा जिसके कारण उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है. संगीत, संस्कृति, सौर ऊर्जा और बैडमिंटन और शतरंज जैसे खेलों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई. बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे, जिनमें से एक का जवाब देते हुए उन्होंने हर तरह के संगीत में अपनी रुचि के बारे में बताया और बताया कि यह कैसे उन्हें ध्यान में मदद करता है.

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के शुभारंभ के बारे में पूछे जाने पर, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सौर ऊर्जा के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को याद किया और यह भी बताया कि इस योजना से लोगों को कैसे लाभ होगा. प्रधानमंत्री ने बच्चों को पराक्रम दिवस के बारे में बताया. साथ ही ये भी बताया कि सरकार कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का सम्मान कर रही है.

सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण जैसी सात श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कर रही है. हर पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है. इस साल, विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 19 बच्चों को पीएमआरबीपी-2024 के लिए चुना गया है.

VIDEO | PM Modi on Tuesday interacted with children who were awarded the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar this year and shared his insights on music, culture, solar power and sports.

