नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए उपायों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं. इस दौरान कैबिनेट में उनके सहयोगी मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, समेत कई अन्‍य मिनिस्‍टर्स भी मौजूद हैं.

यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के पांच प्रतिशत से नीचे रहने की आशंका जताई जा रही है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets top economists of the country, at Niti Aayog, ahead of the Union Budget. Home Minister Amit Shah, Union Ministers Piyush Goyal and Nitin Gadkari also present pic.twitter.com/fFqqTRqmtQ

