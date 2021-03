PM Modi meets US defence secretary Lloyd Austin अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे इतर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए अपने देश की ओर से मजबूत इच्छा व्यक्त की. Also Read - शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला- 'पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब है भारत माता और देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना'

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया और भारत-अमेरिका संबंधों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया.

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ऑस्टिन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को उनकी ओर से शुभकामनाएं देने को कहा. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मजबूत और घनिष्ठ संबंधों का स्वागत किया जो लोकतंत्र, बहुलवाद और नियमों पर आधारित साझा मूल्यों पर आधारित है.

बयान में कहा गया है, ‘‘ऑस्टिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे इतर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए इच्छा व्यक्त की.’’

Pleasure to meet U.S. @SecDef Lloyd Austin today. Conveyed my best wishes to @POTUS @JoeBiden. India and US are committed to our strategic partnership that is a force for global good. pic.twitter.com/Z1AoGJlzFX

— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2021