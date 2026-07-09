'आतंकियों पर वार ने बढ़ाया भारत का मान...', ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया पर असर, मेलबर्न में भारतीयों से क्या कुछ बोले PM मोदी

PM Modi Speech: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, सैन्य क्षमता और आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया. अपने संबोधन में उन्होंने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों के ठिकानों पर हुई कार्रवाई ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है और दुनिया भी इस बदलाव को महसूस कर रही है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई हुई तो उसकी गूंज केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता और उसके मजबूत इरादों को देखा. उन्होंने भारतीय समुदाय से पूछा कि क्या इस कार्रवाई ने उन्हें गर्व का एहसास नहीं कराया. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया. मोदी ने कहा कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा तक सीमित सोच नहीं रखता, बल्कि वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद और जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.
उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उपकरणों और नई तकनीकों के विकास ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई दी है. इसी वजह से दुनिया भारत के रक्षा क्षेत्र की तरफ नए नजरिए से देख रही है. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब देश का लक्ष्य जल्द से जल्द दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं ही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और हर उपलब्धि के बाद भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है.
तकनीक के क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन चुका है. साथ ही भारत स्वदेशी 6G तकनीक विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और आने वाले सालों में ये विकास और तेज होगा. प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारतीय समुदाय और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का धन्यवाद भी किया. उन्होंने कहा कि जिस उत्साह के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया, उसने इस यात्रा को यादगार बना दिया.
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की भी सराहना करते हुए उन्हें भारत का अच्छा मित्र बताया. मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध भविष्य में व्यापार, तकनीक, शिक्षा और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में नई संभावनाएं लेकर आएंगे. भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारत की सकारात्मक पहचान बना रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं दुनिया के अलग-अलग देशों में लगातार लोकप्रिय हो रही हैं.
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि नया भारत आत्मविश्वास, तकनीक, विकास और सुरक्षा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीयों की मेहनत और सामूहिक संकल्प के बल पर देश आने वाले सालों में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में अपनी जगह और मजबूत करेगा.
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