प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए इस मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रशंसा के योग्य हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि भारत की वृद्धि वैश्विक वृद्धि में हमेशा मददगार साबित होगी.

The message and resolve to reduce problems of every life has guided the culture of India. Lord Buddha contributed to the enrichment of Indian civilization and tradition. Buddha became his own light and also lit the lives of others in his journey of life: PM Narendra Modi pic.twitter.com/V9aQiPosHs

— ANI (@ANI) May 7, 2020