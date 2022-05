नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने एक से 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस डो सुल में आयोजित बधिर ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की मेजबानी की. पीएम मोदी ने इन खिलाड़ियों को अपने आधिकारिक निवास पर ही बुलाया. खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव और मान बढ़ाया है.Also Read - IANS C-Voter Survey: PM के रूप में नरेंद्र मोदी लोगों की पहली पसंद, जानें अरविंद केजरीवाल-राहुल गांधी कितने पीछे?

नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक निवास पर खिलाड़ियों की मेजबानी के बाद फोटो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, '' मैं अपने उन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा, जिन्होंने 'डेफलंपिक' में भारत का गौरव और मान बढ़ाया है. एथलीटों ने अपने अनुभव साझा किए और मैं उनमें जुनून और दृढ़ संकल्प देख सकता था. उन सभी को मेरी शुभकामनाएं.''

It is due to our champions that this time’s Deaflympics have been the best for India! pic.twitter.com/2ysax8DAE3

— Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2022