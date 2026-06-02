म्यांमार ने भारत को दिया भरोसा, सीमा पार आतंक और घुसपैठ पर रहेगा कंट्रोल

पीएम मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की बैठक में सीमा सुरक्षा, भारतीय विद्रोही समूहों और क्षेत्रीय स्थिरता पर अहम चर्चा हुई. जानिए म्यांमार ने भारत को क्या बड़ा भरोसा दिया?

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मिस्री ने कहा कि म्यांमार ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी जमीन को भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा. (Photo from Freepik)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (1 जून) को नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ अहम बैठक की. इस दौरान भारत ने सीमा पार सक्रिय भारतीय विद्रोही संगठनों का मुद्दा मजबूती से उठाया. जवाब में म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत लगातार उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और सीमा पार गतिविधियों को लेकर सतर्क बना हुआ है. दोनों देशों के बीच हुई यह बातचीत सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

विदेश सचिव ने क्या बताया?

दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर म्यांमार में भारत विरोधी समूहों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेने की बात कही और भरोसा दिया कि ऐसे संगठनों के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएंगे. मिस्री ने कहा कि म्यांमार ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी जमीन को भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और इस दिशा में कार्रवाई जारी रखेगा.

म्यांमार में आंतरिक हालात भी चर्चा में रहे

बैठक के दौरान म्यांमार के अंदरूनी हालात और वहां चल रहे संघर्षों पर भी चर्चा हुई. विदेश सचिव ने कहा कि म्यांमार में सेना और अलग-अलग जातीय हथियारबंद संगठनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है. ऐसे में वहां की सरकार सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि म्यांमार प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है, जिससे व्यापक राष्ट्रीय सहमति बन सके और देश में स्थिरता कायम हो.

भारत के लिए क्यों अहम है म्यांमार?

भारत के लिए म्यांमार सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम साझेदार भी है. भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों से जुड़ी हुई है. ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर सीधे भारत की सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है. इसके अलावा म्यांमार भारत की ‘Act East Policy’ और दक्षिण-पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए भारत लगातार चाहता है कि म्यांमार में शांति और स्थिरता बनी रहे.

ASEAN और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी फोकस

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि म्यांमार में स्थिरता सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे ASEAN क्षेत्र के लिए जरूरी है. म्यांमार ASEAN का अहम सदस्य है और वहां के हालात का असर क्षेत्रीय एकजुटता पर भी पड़ता है. उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि म्यांमार में बातचीत और सहमति के जरिए समाधान निकले ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे. भारत का मानना है कि स्थिर और शांत म्यांमार न सिर्फ सुरक्षा बल्कि व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से भी बेहद जरूरी है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)