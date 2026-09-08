'नाराज फूफा जी' को अब मिल गया काम! ₹35 हजार करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन पर PM मोदी का विपक्ष पर तंज

गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹35,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आलोचकों पर ‘नाराज फूफा जी’ वाले अंदाज में निशाना साधा और रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग तथा आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में आयोजित ‘NaMo for Viksit Bharat’ कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं को लेकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. करीब ₹35,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा कटाक्ष किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने उन आलोचकों के लिए ‘नाराज फूफा जी’ शब्द का इस्तेमाल किया, जो सरकार के विकास कार्यों और परियोजनाओं की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं.

कार्यक्रम में सबसे प्रमुख परियोजनाओं में करीब 2,800 किलोमीटर लंबा फ्राइट कॉरिडोर शामिल रहा. प्रधानमंत्री ने इसे 21वीं सदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि इससे देश के माल परिवहन और रेलवे नेटवर्क को नई गति मिलेगी. उन्होंने इस परियोजना के जरिए पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार और मौजूदा BJP सरकार के कामकाज की तुलना भी की.

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी के मुताबिक, फ्राइट कॉरिडोर की परिकल्पना 2004 में हुई थी, लेकिन 2014 तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि BJP के सत्ता में आने के बाद परियोजना पर तेजी से काम हुआ. इसी संदर्भ में उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि एक ‘नाराज फूफा जी’ सवाल करते थे कि आखिर इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कौन करेगा और ट्रक ड्राइवर क्या करेंगे. पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब ‘फूफा जी’ को काम मिल गया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्राइट कॉरिडोर केवल माल ढुलाई की सुविधा बढ़ाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उन इलाकों तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने में भी मदद कर रहा है, जहां आजादी के बाद भी पर्याप्त रेल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया था. उनके अनुसार, बेहतर देश की माल ढुलाई संपर्क आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने रेलवे से जुड़ी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद भारत में 50,000 आधुनिक रेलवे कोच बनाए गए. इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके दस वर्षों के दौरान 50,000 टॉयलेट तक नहीं बनाए जा सके.