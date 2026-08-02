नशे से दूर रहकर देश को आगे बढ़ाएगी अमृत पीढ़ी, पीएम मोदी ने युवाओं से की खास अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान‘ की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशभर के 28 हजार से ज्यादा स्थानों से जुड़े एक करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि आज का युवा भारत की ‘अमृत पीढ़ी’ है और यही पीढ़ी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि देश को युवाओं की ऊर्जा, नई सोच और प्रतिभा की जरूरत है. इसलिए युवाओं का नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहना बहुत जरूरी है. उन्होंने इस अभियान को सिर्फ युवाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का अभियान बताया.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवा सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने कहा कि नशा कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन यह इंसान के करियर, परिवार और भविष्य को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए हर युवा को अपनी क्षमता बचाकर रखनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि आज के युवाओं के पास देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका है. अगर युवा सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई बच्चा या युवा नशे की लत का शिकार हो जाए तो परिवार को इसे छिपाना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज क्या कहेगा, इस डर की वजह से इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए. समय रहते डॉक्टरों और विशेषज्ञों की मदद लेना जरूरी है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर कोई युवा नशे में फंस गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं. सही इलाज, परिवार का साथ और समाज का सहयोग मिलने पर वह फिर से सामान्य जीवन जी सकता है.
पीएम मोदी ने कहा कि हर परिवार में बच्चों के साथ खुलकर बात करने का माहौल होना चाहिए. जब बच्चे अपनी परेशानियां और भावनाएं घर में खुलकर बता पाएंगे, तब उन्हें गलत रास्ते पर जाने से पहले रोका जा सकेगा. उन्होंने माता-पिता से अपील की कि वे बच्चों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाएं और उनकी बात ध्यान से सुनें. प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार का सहयोग और सही मार्गदर्शन युवाओं को नशे जैसी आदतों से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है.
‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत पूरे देश में 100 हफ्तों तक जनभागीदारी अभियान चलाया जाएगा. हर रविवार अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा. इस अभियान का मकसद सिर्फ लोगों को नशे से दूर रखना नहीं, बल्कि युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश देने वाला बनाना भी है. प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने सपनों पर ध्यान दें, गलतियों से सीखें और देश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाएं. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत का युवा नशे से दूर रहकर विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा.
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