फ्रेंडशिप डे जैसी ऊर्जा से मनाएं हैंडलूम डे, पीएम मोदी ने स्वदेशी को लेकर जनता से की अपील

PM Modi Instagram Video: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विशेष वीडियो साझा किया. इस वीडियो के जरिए उन्होंने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने और भारतीय हथकरघा उद्योग का समर्थन करने का संदेश दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के इतिहास में 7 अगस्त का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन को केवल एक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और बुनकरों के सम्मान के पर्व के रूप में मनाया जाए. उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है और इसे मजबूत बनाना सभी की जिम्मेदारी है.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त 1905 के ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसी दिन देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी. अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल का संदेश पूरे देश में फैल गया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आंदोलन केवल विदेशी सामान का विरोध नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सोच की शुरुआत भी था. उन्होंने कहा कि आज भी उसी भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि देश के स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को मजबूती मिल सके.
प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और सभी देशवासियों से कहा कि जिस उत्साह के साथ लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, उसी जोश के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस दिन का असली उद्देश्य उन लाखों बुनकर परिवारों के साथ खड़ा होना है, जो अपने घरों में करघे पर मेहनत करके सुंदर और पारंपरिक कपड़े तैयार करते हैं. भारत के अलग-अलग राज्यों में बने हथकरघा उत्पाद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं. ऐसे में इन उत्पादों को अपनाना और उनका प्रचार करना बुनकरों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.
प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कम से कम एक हैंडलूम उत्पाद जरूर खरीदें. उन्होंने कहा कि खरीदे गए कपड़े या अन्य उत्पाद के साथ एक छोटा वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें. इससे देश और दुनिया के सामने भारतीय बुनकरों की कला, मेहनत और हुनर को पहचान मिलेगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम के जरिए हर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बन सकता है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर बुनकरों की आय बढ़ाने में योगदान दे सकता है. इससे ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी मजबूती मिलेगी.
अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भारत का हथकरघा उद्योग देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है. इस क्षेत्र से जुड़े लाखों बुनकर अपनी मेहनत और कला से देश की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, स्थानीय बुनकरों का समर्थन करें और भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कि जब देशवासी मिलकर स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत होगा.
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