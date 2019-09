केवडिया: अपने जन्मदिन पर मंगलवार को गृह राज्य गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी की आरती की. नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के उच्चतम स्तर 138.68 मीटर तक पानी भर जाने के अवसर पर गुजरात सरकार ‘नमामी देवी नर्मदा महोत्सव का आयोजन कर रही है. इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह केवडिया पहुंचे. पीएम ने दिन की शुरुआत अपने गृह राज्य गुजरात में ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का अवलोकन करने के साथ की.

प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी नर्मदा नदी की पूजा की. मोदी केवडिया में बटरफ्लाय गार्डन भी गए, जहां उन्होंने केसरिया रंग की टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया.

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहे जाने वाले ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ का अनावरण पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था. उन्होंने हेलिकॉप्टर से स्टेच्यू का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट भी किया.

पहली बार सरदार सरोवर में पानी उच्‍चतम स्‍तर पर पहुंचा

वर्ष 2017 में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई थी. उसके बाद से यह पहली बार है जब रविवार शाम को बांध में पानी इसके उच्चतम स्तर 138.68 मीटर तक पहुंचा है. गुजरात की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी में आए पानी के ‘स्वागत’ में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बांध स्थल पर पूजा की.

#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi waves to people gathered outside Ahmedabad airport to greet him, as he arrives in the city ahead of his birthday tomorrow. pic.twitter.com/vBhJFZfmcA

— ANI (@ANI) September 16, 2019