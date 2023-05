Hindi India Hindi

PM Modi की अगले महीने अमेरिकी यात्रा, प्रेसिडेंट बाइडन करेंगे मेजबानी: व्हाइट हाउस

PM Modi की अगले महीने अमेरिकी यात्रा, प्रेसिडेंट बाइडन करेंगे मेजबानी: व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस के जारी बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा अमेरिका और भारत के बीच गहरी एवं नजदीकी साझेदारी को और बढ़ाएगी साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी

फाइल फोटो

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ( US President Biden) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की 22 जून को होने वाली अमेरिका की आधिकारिक यात्रा (Official State Visit to US) के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे. व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के. जीन पियरे ने एक बयान जारी करके यात्रा की घोषणा की. बयान में कहा गया, आगामी यात्रा अमेरिका और भारत के बीच गहरी एवं नजदीकी साझेदारी को और बढ़ाएगी, साथ ही अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी.

प्रेस सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध तथा सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता तथा रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष आदि में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और प्रगाढ़ करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों नेता शिक्षा के क्षेत्र और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा अमेरिका और भारत के बीच गहरी और करीबी साझेदारी और अमेरिकियों और भारतीयों को जोड़ने वाले परिवार और दोस्ती के गर्म रिश्ते की पुष्टि करेगी. बयान में कहा गया है, “यह यात्रा मुक्त, खुले, समृद्ध और सुरक्षित हिंद-प्रशांत के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित हमारी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के हमारे साझा संकल्प को मजबूत करेगी.

इसमें कहा गया है नेता हमारे शैक्षिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों के संबंधों को और विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जलवायु परिवर्तन से लेकर कार्यबल विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी आम चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक गठबंधन है. इंडोनेशिया में अपनी अंतिम व्यक्तिगत बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों पर विचार किया था.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें