PM Modi on Defence Dudget 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में कहा कि स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की फाइलें एक समय बंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस लड़ाकू विमान की संभावना पर भरोसा किया और आज यह स्वदेशी विमान शान से आसमान में उड़ान भर रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तेजस के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है. इससे देश के हजारों लघु उद्योगों को फायदा होगा. पीएम मोदी रक्षा मंत्रालय के बजट पर एक बेविनार को संबोधित कर रहे थे.

We've century-old experience when it comes to making arms & ammunition. During WW I & II, India supplied arms & ammunition. But post-independence, situation deteriorated, even for small arms we are relying on small countries. Today we're one of the largest defence importers: PM pic.twitter.com/QCC0HIV8Sh

— ANI (@ANI) February 22, 2021