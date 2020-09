PM Modi On Farm Bills 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को एक बार फिर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की और 14,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में पास हुए कृषि विधेयक (Farm Bills 2020) को लेकर भी बात की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व किसानों की उपज की सरकारी खरीद जारी रहेगी. Also Read - 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दिया नोटिस, भाजपा ने लगाया ये आरोप

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से कृषि संबंधी अध्यादेश लाने के बाद कई राज्यों में किसानों को उनकी उपज का पहले से ही बेहतर मूल्य मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं. यह पहले की तरह चलती रहेंगी.

#WATCH Yesterday, two farm bills were passed in Parliament. I congratulate my farmers. This change in farming sector is the need of the present hour & our govt has brought this reform for farmers. I want to make it clear that these Bills is not against agriculture mandis: PM Modi pic.twitter.com/3GrtOYfXUw

