Hamas Attacks On Israel: PM मोदी ने कहा, इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज रविवार को इजराइल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले (Hamas terrorist attacks) को लेकर दुःख जताया है और इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता से खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है. PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. हम इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं.”

भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कठिन समय में मिले समर्थन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए आभार जताया है. नाओर गिलोन ने PM मोदी के ट्वीट को रिप्लाई कर हुए कहा, धन्यवाद @PMOIndia. भारत के नैतिक समर्थन की बहुत सराहना करते हैं . इजराइल प्रबल होगा.

Thank you @PMOIndia. India’s moral support is much appreciated. Israel will prevail. https://t.co/T6Xsu7gsW5

