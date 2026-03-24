  • Hindi
  • India Hindi
  • Pm Modi On Iran Israel War Says Be Prepared For Inflation And An Oil Crisis

'महंगाई और तेल संकट के लिए तैयार रहें...', मिडिल ईस्ट जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे तय, राज्यसभा में क्या कुछ बोले PM मोदी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि इसका असर तेल सप्लाई और महंगाई पर पड़ सकता है, इसलिए केंद्र और राज्यों को मिलकर तैयारी करनी होगी.

Published date india.com Published: March 24, 2026 3:49 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'महंगाई और तेल संकट के लिए तैयार रहें...', मिडिल ईस्ट जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे तय, राज्यसभा में क्या कुछ बोले PM मोदी

PM Modi On Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के खतरे ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और इसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने संसद में देश को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. भारत जैसे देश, जो तेल आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति और गंभीर हो सकती है. ऐसे में सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है.

‘मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहें’

उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी तरह की स्थिति के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहें. साथ ही उन्होंने राज्यों को भी चेतावनी दी कि वे इस चुनौती को हल्के में न लें और केंद्र के साथ मिलकर काम करें. पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस कठिन समय में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया था, जिससे देश बड़े संकट से बाहर निकल पाया. ठीक उसी तरह अब भी एकजुट होकर काम करने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर गरीबों और मजदूरों का जिक्र किया, जो ऐसे संकटों में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके अलावा उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग पर भी सख्त नजर रखने की बात कही. युद्ध और संकट के समय अक्सर जरूरी चीजों की कालाबाजारी बढ़ जाती है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान होता है. सरकार चाहती है कि ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत रोका जाए.

ऊर्जा के मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता तेल की कीमतों को लेकर है. अगर पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते हैं, तो कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और भंडारण क्षमता पर भी ध्यान देना होगा.

कुल मिलाकर, ये साफ है कि भारत सरकार इस संकट को लेकर सतर्क है और पहले से ही तैयारियों में जुट गई है, लेकिन आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये काफी हद तक वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.