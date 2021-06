PM Modi On Lockdown and Corona Curfew: देश में धीरे-धीरे कम हो रहे कोरोना के दूसरे लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने देश को संबोधित किया. देश को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने दो बड़े ऐलान किया. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि 18 साल की उम्र के हर नागरिक को देश में अब मुफ्त वैक्सीन (Free Vaccine) मिलेगी और नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन (Free Ration) दिया जाएगा. Also Read - कोरोना टीका: एक दिन में 31 लाख से अधिक खुराकें दी गईं; कुल संख्या 23.5 करोड़ के पार

इसके साथ-साथ पीएम मोदी ने यह भी जानकारी दी कि देश में बच्चों के लिए भी दो टीकों का ट्रायल चल रहा है. इसके अलावा देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है. इसे सीरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा. अगर इससे सफलता मिलती है तो वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी. Also Read - अलीगढ़ के लिए आवंटित वैक्सीन नोएडा में जाकर लगाई, एक सोसायटी में कैंप लगाया, फिर फरार हुए

PM मोदी ने इस दौरान लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) पर भी बात की. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) का यह मतलब नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है. हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन भी करना होगा. हमें पूरा विश्वास है कि भारत कोरोना से जंग जीतेगा. उन्होंने कहा कि हमें इस जंग को जीतने के लिये कोविड अनुकूल आचरण और नियमों का पालन करते रहना चाहिए. Also Read - Ivermectin Covid Drug: केंद्र ने कोविड दवा सूची से आइवरमेक्टिन को हटाया, गोवा सरकार हुई परेशान

राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में देश में टीकाकरण की कवरेज 60 फीसदी थी, लेकिन उनके पिछले पांच-छह वर्षों में इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया. उन्होंने कहा, ‘कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवाासियों की लड़ाई जारी है. अनेक देशों की तरह भारत भी बड़ी पीड़ा से गुजरा है. हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं.’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘बीते 100 वर्षों में आई यह सबसे बड़ी महामारी है. इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी. इस महामारी के खिलाफ हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है.’ उनके मुताबिक, ‘देश में एक नयी स्वास्थ्य अवसरंचना तैयार की गई. अप्रैल और मई में ऑक्सीजन की मांग अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी. भारत के इतिहास में कभी इतनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई थी. इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के सभी तंत्र लगे.’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘बहुत कम समय में ऑक्सीजन के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाया गया. जरूरी दवाओं का उत्पादन भी कई गुना बढ़ाया गया.’ उन्होंने कहा, ‘कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार प्रोटोकॉल का पालन है.’

(इनपुट: भाषा)