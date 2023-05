नए संसद भवन को PM मोदी ने कहा- लोकतंत्र का मंदिर, ट्वीट कर लोगों से वीडियो शेयर करने की अपील की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शनिवार को नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर (Temple of Democracy) बताया और कामना की कि यह भारत के विकास पथ को लगातार मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे. PM मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से ‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड’ हैशटैग ( #MyParliamentMyPride )का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉयसओवर के साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि देश को एक नया संसद मिल रहा है, जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करता रहेगा.

नए संसद भवन की सराहना करने वाले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट को टैग करते हुए मोदी ने ट्विटर पर कहा, ”लोकतंत्र का यह मंदिर भारत के विकास पथ को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे. उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड’ हैशटैग का इस्तेमाल इस्तेमाल किया.

प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के वीडियो और उनके ‘वॉयसओवर’ के साथ कई लोगों के पोस्ट को री-ट्वीट भी किया. एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा, कई लोग ‘माई पार्लियामेंट माई प्राइड’ हैशटैग के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. वे गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है, जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करता रहेगा.