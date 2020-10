अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. मार्च में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से मोदी का अपने गृह राज्य गुजरात का यह पहला दौरा है. पीएम पहले दिन शुक्रवार को नर्मदा जिले के केवड़िया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के निकट पर्यटन के विकास के मद्देनजर 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं और चार नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. Also Read - कोएना मित्रा ने ट्विटर पर लगाए ये गंभीर आरोप, पीएम मोदी भी करते हैं एक्ट्रेस को फॉलो

अहमदाबाद पहुंचने के बाद मोदी सबसे पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के गांधीनगर स्थित निवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. पटेल (92) का बृहस्पतिवार की सुबह यहां निधन हो गया था. वह लंबे समय से बीमार थे. कनोडिया बंधुओं का हाल ही में निधन हो गया था. प्रधानमंत्री ने केशुभाई और कनोडिया बंधुओं के परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताया और उन्हें सांत्वना दी.

#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of Cactus Garden in Kevadia, Gujarat. pic.twitter.com/usa97Nuk3x — ANI (@ANI) October 30, 2020

इसके बाद प्रधानमंत्री नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचे और वहां एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं और चार नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. पीएम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ इन परियोजनाओं का अवलोकन भी किया.

Inaugurated various development works in Kevadia, including facilities for jetty and boating. A great view of the ‘Statue of Unity’ is among the biggest attractions of a boat ride here. pic.twitter.com/Nmqm2Oqegi — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

नर्मदा जिले के केवड़िया में पीएम ने एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं और चार नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इन योजनाओं में नेविगेशन चैनल, नया गोरा सेतु, गरुड़ेश्वर बांध सरकारी कर्मियों के लिए आवास, बस बे टर्मिनस, एकता पौधशाला, खलवानी पर्यावरण अनुकूल पर्यटन और जनजातीय गृह आवास शामिल हैं.

#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of Unity Glow Garden in Kevadia. pic.twitter.com/655D1BTcTm — ANI (@ANI) October 30, 2020

आरोग्य वन का लोकार्पण

प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के निकट बने आरोग्य वन का लोकार्पण किया. आरोग्य वन में 15 एकड़ क्षेत्र में औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए गए हैं. इसमें 380 प्रजाति के पांच लाख पेड़ हैं. योग व आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया. मोदी इस वन क्षेत्र में बने आरोग्य कुटीर भी गए.

Aarogya Van, inaugurated by PM @narendramodi focuses on India’s rich floral traditions, diverse plants as well as traditional methods of wellness and good health. pic.twitter.com/73K3gALDoO — PMO India (@PMOIndia) October 30, 2020

‘जंगल सफारी’ का भी उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने एकता मॉल, बच्चों के लिए पोषक पार्क, सरदार पटेल प्राणी उद्यान में ‘जंगल सफारी’ और एकता क्रूज का भी उद्घाटन किया. ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास स्थित एक खास स्टोर ‘एकता मॉल’ का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने के लिए बने स्टॉल के पास कुछ समय गुजारा.

Kevadia offers a unique Jungle Safari, which takes you through the faunal diversity of India. I had the opportunity to visit the Jungle Safari area earlier this evening. Sharing some pictures. pic.twitter.com/gcyQ0je8Xc — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

‘एकता मॉल’35,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है

यहां पर पर्यटक एक छत के नीचे अलग-अलग राज्यों से संबंधित हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं. ‘हथकरघा और हस्तशिल्प में विविधता में एकता’ की थीम पर विकसित यह स्टोर 35,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है.

Inaugurated the Ekta Mall in Kevadia, where India’s rich textiles and handicrafts diversity is on display. It is a fitting tribute to Sardar Patel that Kevadia, which houses the ‘Statue of Unity’ also has such a centre that will further the spirit of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat.’ pic.twitter.com/pFepVxtTP7 — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर मोदी ने उत्‍पादों की जानकारी ली

सरदार पटेल को समर्पित ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ स्थल गुजरात में लोकप्रिय पर्यटन स्थल के तौर पर उभरा है. रूपाणी के साथ मोदी बाद में मॉल में स्थित विभिन्न एंपोरियम में गए. उन्‍होंने जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर मोदी ने विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी ली और इसे बनाने की प्रक्रिया को जानने में दिलचस्पी दिखाई. वातानुकूलित दो मंजिला स्टोर में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 20 अलग-अलग एंपोरियम हैं.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi flags-off ‘Ekta Cruise Service’ – ferry boat service from Shrestha Bharat Bhavan to the Statue of Unity in Kevadia. pic.twitter.com/dJ28oJhMgT — ANI (@ANI) October 30, 2020

बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया पोषक पार्क

प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया पोषक पार्क था. इसका उद्घाटन करने के बाद उन्होंने पार्क का भ्रमण किया और बच्चों को आकर्षित करने वाली विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया. यह दुनिया का पहला प्रौद्योगिकी आधारित पार्क है, जो 35 हजार वर्गफुट में फैला हुआ है.

The Children Nutrition Park in Kevadia is a creative effort to spread awareness on aspects relating to nutrition. One of the attractions here is a train ride, which will take you to different stations and showcase various exhibits. pic.twitter.com/QX3i1REHhJ — PMO India (@PMOIndia) October 30, 2020

पार्क में प्रधानमंत्री ने न्यूट्री ट्रेन की सवारी की

पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन की भी व्यवस्था है, जिसके स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं. ये नाम फलशाखा गृहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत हैं. प्रधानमंत्री ने न्यूट्री ट्रेन की सवारी करते हुए विभिन्न स्टेशनों का मुआयना किया. इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है. पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5डी वर्चुअल रियल्टी थिएटर और ऑगमेंटेंड रियल्टी गेम की भी व्यवस्था की गई है.

The Sardar Sarovar Dam is all lit up a day before the Jayanti of Sardar Patel. pic.twitter.com/6QpltQIdGE — PMO India (@PMOIndia) October 30, 2020

375 एकड़ क्षेत्र में फैली ‘जंगल सफारी’ का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने केवड़िया में ही सरदार पटेल प्राणी उद्यान में ‘जंगल सफारी’ का उद्घाटन किया. यह ‘जंगल सफारी’ भारत के ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास स्थित है और पर्यटकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक चीजें हैं. यह 375 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसमें 1100 से अधिक पशु-पक्षी हैं और तकरीबन 5 लाख पौधे हैं.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi at the Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/3jTzignlAs — ANI (@ANI) October 30, 2020

प्राणी उद्यान में दो अलग-अलग पक्षी अभयारण्य हैं

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि जंगल सफारी के अंदर स्थित प्राणी उद्यान में दो अलग-अलग पक्षी अभयारण्य हैं, जिसमें एक घरेलू पक्षियों के लिए है तो दूसरा विदेश से आने वाले पक्षियों के लिए. यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है.

Kevadia is all set to turn into a birdwatcher’s delight. Inaugurated a state-of-the-art aviary, which is a must visit! pic.twitter.com/17ZL3lON2d — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

फ्लाई हाई इंडियन एवियरी पर ट्वीट

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ”फ्लाई हाई इंडियन एवियरी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नजारा होगा जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने में रोमांच का अनुभव करते हैं. केवड़िया तैयार है और इस एवेरी का दीदार कीजिए, जो जंगल सफारी कांप्लेक्स का हिस्सा है. यह एक बेहतरीन अनुभव होगा.’’

Glad to see Kevadia emerge as a vibrant place for tourism. During my visit today, inaugurated the Aarogya Van, which contains exhibits relating to nature. Aarogya Van also showcases traditional forms of healing, be it Yoga and Ayurveda. pic.twitter.com/AqMyKUIk80 — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ही बाद में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया. उन्होंने राज्यपाल देवव्रत और मुख्यमंत्री रूपाणी के साथ इसकी सवारी की और ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ तक का सफर तय कर खूबसूरत नजारे का अवलोकन किया. क्रूज सेवा को भी झंडी दिखाई पीएम ने इस अवसर पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के लिए एकता क्रूज सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi on-board the ‘Ekta Cruise’ – ferry boat service from Shrestha Bharat Bhavan to the Statue of Unity in Kevadia, Gujarat. pic.twitter.com/ZqzKJLmRKu — ANI (@ANI) October 30, 2020

नर्मदा नदी में भारत भवन से स्‍टैच्‍यू ऑफ यूनिटी का सफर फेरी बोट से

एकता क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक फेरी बोट सर्विस के जरिए नर्मदा नदी में श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. साथ ही वे ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के खूबसूरत नजारे का भी लुत्फ उठा सकेंगे. मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बोट से ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ का शानदार नजारा यहां का बड़ा आकर्षण है.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi visits Statue of Unity in Kevadia, Gujarat. State Chief Minister Vijay Rupani and Governor Acharya Devvrat also present. pic.twitter.com/xPXDAvuLVM — ANI (@ANI) October 30, 2020

‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के पर्यटकों को बोटिंग सेवा

इस यात्रा को 40 मिनट में तय किया जा सकेगा, जिसमें एक नाव पर अधिकतम 200 यात्री सफर कर सकेंगे. फेरी सेवाओं के लिए नया गोरा पुल खास तौर से बनाया गया है. नाव सेवा को शुरू करने का उद्देश्य ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ आने वाले पर्यटकों को बोटिंग सेवाओं का अनुभव देना है.

Sharing some glimpses from the Children Nutrition Park, which was inaugurated today in Kevadia. This Park seeks to harness technology in order to spread awareness on nutrition and healthcare. pic.twitter.com/xxwANqiwkl — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2020

शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे

मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के दिन ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद पहुंचे तो रूपाणी और आचार्य देवव्रत के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल सहित कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर अपनी मां हीरा बा से भी मुलाकात करेंगे.