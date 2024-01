Board Exam देने वाले स्टूडेंट्स से 'परीक्षा पर चर्चा' करेंगे PM, 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम के जरिए बोर्ड परीक्षा के छात्रों से रूबरू होंगे. परीक्षा पर चर्चा 2024 कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में मंडपम ऑडिटोरियम में आयोजित होगा. देश भर के छात्र शिक्षक इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे. प्रोग्राम के लाइव प्रसारण के लिए सभी स्कूलों में बड़ी स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रोग्राम के जरिए पीएम हर साल परीक्षा का तनाव कम करने व एग्जाम का मुकाबला करने की टिप्स देते हैं.

‘परीक्षा पे चर्चा’ राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है. एक अभिभावक के रूप में, पीएम मोदी ने छात्रों को टिप्स देने के लिए एक पहल शुरू की है . 3000 स्टूडेंट्स मंडपम के अंदर होंगे. लाखों छात्र डिजिटल रूप से जुड़े होंगे. इस बार 2 करोड़ 25 लाख छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है.

इस साल ‘परीक्षा पे चर्चा’ का 7वां एडिशन भारत मंडपम में सोमवार सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा. पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया

“कल सुबह 11 बजे ‘परीक्षा पे चर्चा’ के लिए आप सभी से मिलने का इंतजार है!”

Looking forward to seeing you all tomorrow at 11 AM for 'Pariksha Pe Charcha'!

