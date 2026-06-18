'भारत की GDP दोगुनी हुई है...', पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने भारत-फ्रांस साझेदारी को वैश्विक विकास और सहयोग का मजबूत आधार बताया और समुदाय के योगदान की सराहना की.

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PM Modi Speech in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार 12 सालों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य रहा है. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इस पद तक पहुंच सका. पिछले 12 साल 140 करोड़ भारतीयों की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य के प्रमाण रहे हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘इस दौरान भारत की जीडीपी दोगुनी हुई है. देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई है. विश्वविद्यालयों की संख्या भी दोगुनी हुई है. वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की रफ्तार भी पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है.’

खबर पर अपडेट जारी है…