नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उसे अपनी संख्या के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि सक्रियता से बोलने और सदन की कार्यवाही में भागीदारी करने की आवश्यकता होती है. सत्रहवीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत से पहले मोदी ने मीडिया से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सत्र एक सार्थक सत्र होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका और सक्रिय विपक्ष महत्वपूर्ण होता है. विपक्ष को अपनी संख्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. मुझे उम्मीद है कि वे (विपक्ष) सक्रियता से बोलेंगे और सदन की कार्यवाही में भागीदारी करेंगे.’’ मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे जब सदन में हों तो देश के बारे में सोचें और राष्ट्र के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों का समाधान करें.

Prime Minister Narendra Modi at the Parliament: Paksh, vipaksh se zada nishpaksh ka spirit mehtv rakhta hai. Hum aane wale 5 saloon ke liye is sadan ki garima ko upar uthane ka prayas karenge. pic.twitter.com/55upeXG3WW

— ANI (@ANI) June 17, 2019